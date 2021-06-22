Афганістан: таліби розвивають наступ, вийшли на кордон із Таджикистаном

Ісламістський рух «Талібан» в Афганістані розвиває наступ на райони країни, які ще контролюють урядові війська, і, за повідомленнями, захопили в них визначально важливий прикордонний перехід на межі з Таджикистаном у час, коли США й їхні союзники виводять із Афганістану свої війська.

Як повідомила спеціальна представниця США з питань Афганістану Дебора Лайонз, від початку травня таліби захопили ще близько 50 з загалом приблизно чотирьох сотень адміністративних районів країни (їхня кількість через часті реформи постійно змінюється).

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, вона додала, що посилення конфлікту «означає збільшення небезпечного стану для багатьох інших країн, близьких і далеких».

Останні захоплені талібами райони, звернула увагу Лайонз, розташовані навколо головних міст провінцій Афганістану, оточуючи їх. «Це наводить на думку, що таліби готують собі позиції для намагань захопити й ці міста, як тільки іноземні сили будуть повністю виведені», – додала вона.

Також 22 червня рух «Талібан» захопив визначально важливий пункт перетину кордону з Таджикистаном – містечко Шерхан-Бандар на півночі країни, в провінції Кундуз, із однойменним «сухим портом», великою базою перевантаження транскордонних вантажів, і власне прикордонним переходом, повідомив член ради провінції Халіддін Хакмі.

Пресцентр Прикордонних військ Таджикистану, зі свого боку, повідомив, що влада країни дозволила перетнути кордон 134 афганським військовим, які були змушені відступати під наступом талібів. За повідомленням, четверо з них були поранені, і один від поранень помер.

Попереднього дня, 21 червня, таліби захопили решту прикордонного району Імам-Сахіб, до якого належить і Шерхан-Бандар. Тепер, як заявляє речник талібів Забігулла Муджагід, «Талібан» «повністю контролює Шерхан-Бандар і всі інші прикордонні переходи з Таджикистаном у провінції Кундуз».

Натомість афганські урядові силові структури продовжують стримувати наступ талібів в інших місцях. Зокрема, як заявили в Міністерстві оборони Афганістану, військові відбили в талібів два райони в провінціях Балх і Баглан, які межують із провінцією Кундуз, а також деякі райони в самій провінції Кундуз.

Як повідомив член ради провінції Гулям Раббані, нині тривають бої поблизу однойменного центру провінції, і люди втікають із міста.

Тим часом і місцеві посадовці, і представники «Талібану» кажуть, що ввечері 21 червня таліби вийшли вже на околиці міста Мазарі-Шаріфа, центру провінції Балх, перш ніж їх змусили відступити.

Як додав із цього приводу речник талібів, їхнім бійцям наказали відійти від міста, бо керівництво руху не планує захоплювати цілі провінції до повного виходу військ США з країни.

Попереднього дня, 21 червня, військові США повідомили, що можуть уповільнити свій вихід із Афганістану у зв’язку з останніми перемогами талібів. Але вони наполягають, що останній термін повного виведення, за винятком військових, які захищатимуть дипломатичні представництва, залишиться незмінним – до початку вересня.

За деякими оцінками, нині таліби контролюють понад сто районів Афганістану, урядові сили – менш ніж сто, а ще близько двохсот залишаються спірними або контролюються супротивними силами по частинах.