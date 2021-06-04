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04 червня 2021, Київ 20:44
Новини | Міжнародні

США оголосили про нову допомогу для Афганістану  

Йдеться про суму у понад 266 мільйонів доларів

США оголосили про надання нової гуманітарної допомоги Афганістану на суму понад 266 мільйонів доларів після того, як американські війська залишать охоплену війною країну.

Про рішення стало відомо 4 червня на тлі насильства і пробуксовування мирних переговорів між угрупованням «Талібан» і підтримуваним Заходом урядом в Кабулі, а також невизначеності щодо майбутнього країни після виходу з Афганістану до вересня міжнародних сил під керівництвом США.

Незважаючи на виведення військ, адміністрація президента США Джо Байдена пообіцяла і надалі надавати військову та гуманітарну допомогу Афганістану.

У заяві Держдепартаменту Йдеться про готовність Вашингтона і після виведення військ з Афганістану застосовувати увесь спектр «дипломатичних, економічних та допоміжних інструментів для підтримки мирного і стабільного майбутнього, якого афганський народ хоче і заслуговує».

Нові дотації для Кабула збільшують обсяг гуманітарної допомоги США Афганістану із 2002 року до майже 3,9 мільярда доларів.

За даними Держдепартаменту, ці гроші допоможуть підтримати 18 мільйонів потребуючих, в тому числі понад 4,8 мільйона афганців, переміщених всередині країни в результаті конфлікту. Кошти також спрямують на охорону здоров’я, в тому числі на допомогу афганцям у боротьбі проти COVID-19. Гроші також виділять на захист жінок та дівчат, що потерпають від гендерного насильства.

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