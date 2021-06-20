Президент Афганістану зустрінеться з Байденом на тлі наступу талібів

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом Афганістану Ашрафом Гані та виконавчим директором Абдуллою Абдуллою 25 червня – про це Білий дім заявив 20 червня.

«Візит президента Гані та доктора Абдулли підкреслить стійке партнерство між Сполученими Штатами та Афганістаном на тлі продовження виведення військ», – йдеться у заяві.

Повідомлення про візит Гані та Абдулли відбувається одночасно з тим, як бойовики екстремістського угруповання «Талібану» захоплюють позиції в регіонах Афганістану, відтісняючи звідти урядові війська.

Афганські чиновники заявили 19 червня, що принаймні ще шість районів – у провінціях Тахар, Фар’яб, Йовзджан, Саманган, Фарах та Пактія – потрапили в руки бойовиків за менш ніж останній тиждень.

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У заяві Білого дому від 20 червня йдеться про те, що США продовжують підтримувати мирний процес і закликають усі афганські сторони «активно брати участь у переговорах задля припинення конфлікту».

Заява Білого Дому також вказує на підтримку народу Афганістану Сполученими Штатами, яка полягає в дипломатичній, економічній та гуманітарній допомозі, в тому числі допомозі афганським жінкам, дівчатам та меншинам. Вашингтон повторив обіцянку продовжувати співпрацю з афганським урядом «для того, щоб ця країна ніколи більше не стала притулком для терористичних груп, які становлять загрозу для США».

Раніше цього місяця Державний департамент США оголосив про нову гуманітарну допомогу Афганістану на понад 266 мільйонів доларів, що доводить суму американської гуманітарної допомоги Афганістану з 2002 року до 3,9 мільярда доларів.

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Ескалація боїв, а також дедалі більше насильство, внаслідок якого загинули десятки цивільних, посилюють міжнародне розчарування затримкою мирних переговорів між талібами та урядом, який підтримується Заходом.

Сполучені Штати та НАТО навесні офіційно почали виведення решти військ із Афганістану. Сили західних союзників залишають потерпілу від десятиліть війни країну з невизначеним майбутнім – на тлі насильства за відсутності мирної угоди між урядом у Кабулі й рухом «Талібан», який контролює значну частину території Афганістану.

Президент США Джо Байден заявив, що всі американські війська повинні залишити країну до 11 вересня. Сполучені Штати виводять 2,5 тисячі військових, 16 тисяч цивільних співробітників та сотні тон обладнання.