Спецслужби США заявляють, що уряд Афганістану може впасти через шість місяців після виведення військ союзників

Останні успіхи «Талібану» змусили розвідку США переглянути власні прогнози про те, як довго протримається підтримуваний Заходом уряд Афганістану після виведення з країни військ коаліції на чолі з американськими військовими. Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, спецслужби США дійшли висновку, що уряд у Кабулі може впасти вже через шість місяців після завершення виведення військ.

WSJ наголошує, що попередні прогнози показували, що уряд Афганістану може протриматися протягом двох років.

За останні тижні таліби взяли під свій контроль десятки районів країни, оскільки очолювані США міжнародні сили йдуть з Афганістану раніше встановленого терміну 11 вересня.

Цього тижня бойовики захопили головний прикордонний перехід між Афганістаном та Таджикистаном і почали наступ на північні міста Кундуз та Мазарі-Шаріф.

Американські військові заявляють, що вони вже вивели з регіону більш ніж половину з 3500 військовослужбовців і вивезли свою техніку. За інформацією видання, офіційні особи Білого дому тепер заохочують військових уповільнити темпи виведення військ.

Раніше цього тижня офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі заявив, що Пентагон може уповільнити виведення контингенту в світлі недавніх перемог талібів. Однак він повторив плани Вашингтону вивести всі війська, крім тих, що залишилися для «захисту дипломатичної присутності» до крайнього терміну, встановленого на вересень.

25 червня президент США Джо Байден має зустрітися з президентом Афганістану Ашрафом Гані та главою виконавчої влади в країні Абдуллою Абдуллою в рамках візиту, який, за словами пресслужби Білого дому, ««підкреслить міцне партнерство між Сполученими Штатами і Афганістаном» в умовах подальшого скорочення американської військової присутності в країні.