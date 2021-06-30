Німеччина вивела останніх солдатів із Афганістану, завершивши 20-річну місію

Німеччина вивела своїх останніх солдатів з Афганістану, закінчивши свою майже 20-річну місію в країні, повідомило німецьке Міністерство оборони 29 червня.

Військові «зараз у дорозі додому», заявила міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер у твіттері.

Німецькі солдати, які були частиною місії НАТО «Рішуча підтримка», були вивезені з північного афганського міста Мазар-е-Шаріф німецькими ВПС 29 червня, повідомило dpa з посиланням на неназвані джерела.

Станом на квітень контингент Німеччини, зорієнтований на півночі Афганістану, становив близько 1100 осіб. За кількістю він був другим після американського контингенту.

Крамп-Карренбауер також подякувала понад 150 тисячам чоловіків і жінок, які служили в Афганістані з 2001 року.

«Ви можете пишатися тим, чого досягли. Ви виконали всі завдання, які Бундестаг поставив перед вами, з професіоналізмом і впевненістю», – заявила вона.

За даними німецьких військових, під час служби в Афганістані загинули 59 німецьких солдатів, зокрема, 35 були вбиті в бою або в результаті нападів бойовиків.

Наземні бої в Афганістані були першими, які німецькі військові вели після закінчення Другої світової війни.

Міжнародні сили мають бути виведені з Афганістану до 11 вересня, до 20-ї річниці терактів у США, здійснених «Аль-Каїдою», які привели до вторгнення сил під командуванням США в Афганістан і усунення від влади уряду «Талібану».

Відколи США почали виводити свої сили на початку минулого місяця, «Талібан» взяв під контроль десятки районів. Це викликало занепокоєння через долю уряду Кабула, підтримуваного Заходом, і афганських сил безпеки.