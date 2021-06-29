Міноборони Афганістану заявляє, що армія відбила в «Талібану» два райони Фар’ябу

Афганські сили безпеки взяли під контроль два райони в північній провінції Фаряб після багатоденних боїв проти бойовиків екстремістського угруповання «Талібан», йдеться в заяві Міністерства оборони Афганістану 29 червня.

Райони Пуштун Кот і Хан Чагарбаг були захоплені урядовими силами Афганістану 28 червня, йдеться в повідомленні. У відомстві також заявляють про поступ армії в зусиллях щодо повернення двох інших районів в провінціях Газні і Парван. Офіційні особи та інші джерела заявили, що афганські війська також досягли успіху в провінціях Кундуз і Тахар.

Місцеві джерела повідомили Радіо Свобода, що тяжкі бої ведуться в Баглані, Кундузі, Балху, Тахарі та Фар’ябі, а також у Пактії та Забулі на південному сході країни.

28 червня чотири райони провінцій Газні та Пактіка потрапили під контроль талібів.

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«З 18 районів Газні, я думаю, загалом сім районів перейшли під контроль «Талібан», – заявив Tolo News депутат із Газні Ходад Ірфані.

Минулого тижня таліби захопили головний пункт перетину кодону Афганістану з Таджикистаном і здійснили наступ на міста Кундуз та Мазар-Шаріф на півночі.

За оцінками Пентагону, «Талібан» наразі контролює 81 з 419 районних центрів Афганістану, у той час як переговори щодо політичного врегулювання між офіційним Кабулом і «Талібаном» зупинилися.

Мирні переговори між афганськими урядовцями і чільниками талібів, що були розпочаті в Катарі в вересні 2020 року, фактично зірвалися після того, як Байден оголосив, що виведення військ США буде завершене до 11 вересня, а не до 1 травня, як про це домовилася було з талібами попередня адміністрація США.