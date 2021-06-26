Бої в Афганістані: тисячі мирних жителів мусили залишити домівки

Тисячі місцевих жителів були переміщені зі своїх домівок через бої між урядовими військами та екстремістським угрупованням «Талібан» за місто Кундуз, заявили 26 червня представники місцевих служб на півночі Афганістану.

Бойовики вже захопили райони навколо міста, яке за останні роки щонайменше двічі потрапляло під їхній контроль.

«Близько 5000 сімей були переміщені в результаті бойових дій», – повідомив агентству AFP директор Департаменту біженців та репатріації Кундуза Гулам Сакхі Расулі.

За його словами, тисячі сімей втекли з провінції.

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив президенту Афганістану Ашрафу Гані та голові Вищої ради Афганістану з питань національного примирення Абдуллі Абдуллі, що «афганцям доведеться вирішувати своє майбутнє».

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«Ми будемо на вашому боці і робитимемо все можливе, щоб у вас були необхідні інструменти», – запевнив Байден.

Гані зазначив, що рішення Вашингтона про вихід з Афганістану «змусило всіх переглянути розрахунки» в той час, як партнерство між США та Афганістаном переходить на новий етап.

Таліби перейшли в наступ на позиції міжнародно визнаного уряду останніми тижнями на тлі виведення іноземних військ із Афганістану.

Мирні переговори між представниками уряду Афганістану і «Талібаном», і так сповільнені, переважно зупинилися, коли Байден оголосив про вихід американських військ до 11 вересня замість попереднього дедлайну 1 травня, як зобов’язувалася попередня адміністрація США.