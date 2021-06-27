Афганістан: поліція каже, що таліби полонили понад 50 її бійців

Сили ісламістського руху «Талібан» узяли в полон понад 50 бійців поліції в провінції Майдан-Вардак у центрі країни, повідомив чільний командувач поліції в цій провінції в інтерв’ю Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода.

Як сказав полковник Мустафа Маяр, афганських силовиків полонили протягом важких нічних боїв у цій провінції.

За його словами, таліби, попри запеклий опір афганських урядових сил, захопили ще два райони, Чак і Саєд-Абад. 26 бійців Афганської національної поліції потрапили в полон у першому з цих районів і ще близько 30 в другому, додав він.

Уряд Афганістану ще не коментував цього повідомлення.

Речник талібів Забіулла Муджагед стверджує в твітері, що тільки в Саєд-Абаді його рух узяв у полон 190 урядових бійців.

Цей рух за останні тижні завоював від урядових сил під свій контроль іще десятки адміністративних районів Афганістану. Це викликає занепокоєння, що підтримуваний Заходом уряд у Кабулі і його неміцні силові структури можуть упасти, як тільки міжнародні сили під проводом США повністю вийдуть із Афганістану в термін до 11 вересня.

Тим часом Міністерство оборони Афганістану заявляло, що його сили залишили деякі райони в порядку тактичного відступу і що за останні дні від талібів звільнили понад 10 районів.

Президент США Джо Байден, зустрівшись 25 червня в Білому домі з президентом Афганістану Ашрафом Гані і головою Вищої ради національного примирення Афганістану Абдуллою Абдуллою, заявив їм, що «афганці тепер муситимуть самі вирішувати своє майбутнє».

Але він пообіцяв, що США й далі будуть підтримувати уряд Афганістану.

Гані в відповідь сказав, що рішення Вашингтону вивести свої війська «змусило всіх переглянути і переоцінити» ситуацію в час, коли партнерство між США й Афганістаном входить у нову фазу.

Мирні переговори між афганськими урядовцями і чільниками талібів, що були розпочаті в Катарі в вересні 2020 року, фактично зірвалися після того, як Байден оголосив, що виведення військ США буде завершене до 11 вересня, а не до 1 травня, як про це домовилася було з талібами попередня адміністрація США.