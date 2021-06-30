Італія услід за Німеччиною завершила виведення військ з Афганістану

Італійський уряд заявляє, що завершив виведення своїх військ з Афганістану, завершивши 20-річну місію там.

«Вчора ввечері італійська місія в Афганістані офіційно закінчилася», – йдеться у заяві міністра оборони Лоренцо Ґеріні, озвученій після того, як десятки солдатів прибули до Пізи в центрі Італії з Герата в Афганістані.

За його словами, підтримка Афганістану триватиме, зокрема у формі допомоги афганським республіканським установам.

За останні 20 років Італія перекинула в Афганістан 50 тисяч військовослужбовців у рамках міжнародної місії, 53 з яких були вбиті, 723 поранені.

Перед цим про виведення своїх військових з Афганістану заявила Німеччина.

Міжнародні сили мають бути виведені з Афганістану до 11 вересня, до 20-ї річниці терактів у США, здійснених «Аль-Каїдою», які привели до вторгнення сил під командуванням США в Афганістан і усунення від влади уряду «Талібану».

Відколи США почали виводити свої сили на початку минулого місяця, «Талібан» взяв під контроль десятки районів. Це викликало занепокоєння через долю уряду Кабула, підтримуваного Заходом, і афганських сил безпеки.