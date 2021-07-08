Рух «Талібан» заявляє про прогрес на переговорах з урядом Афганістану

Рух «Талібан» заявляє про прогрес у переговорах із делегацією представників уряду Афганістану в Тегерані щодо пошуку політичного розв’язання збройного конфлікту, який посилився на тлі виведення американських військ.

8 липня представник «Талібану» Мохаммад Наїм написав у твітері, що обидві сторони підписали спільну декларацію про розуміння небезпеки продовження війни та шкоди, яку вона завдасть країні.

Переговори в Тегерані відбулися в період, коли таліби продовжують наступ у північних районах Афганістану.

«Обидві сторони погодились, що війна не є вирішенням проблем Афганістану, і що всі зусилля повинні бути спрямовані на політичне і мирне вирішення», – сказав речник, додавши, що «найближчим часом» відбудеться чергова зустріч для обговорення таких питань, як «механізм переходу від війни до міцного миру».

Представники уряду Афганістану наразі не коментували результати переговорів в Ірані.

Афганське агентство Islamic Press 8 липня повідомило, що обидві сторони також зустрілися з представниками російського уряду, обговоривши з ними прискорення внутрішньоафганських переговорів.

Успіхи «Талібану» викликають занепокоєння у сусідніх з Афганістаном країнах, включно з Іраном, де живе близько 3 мільйонів афганських біженців.