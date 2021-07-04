Афганістан: «Талібан» заявляє про захоплення більшості районів на кордоні з Таджикистаном, влада заперечує

Афганський ісламістський рух «Талібан», який веде війну проти влади Афганістану і різко посилює свої дії з виходом із країни західних військ, заявляє, що захопив адміністративні центри 143 районів країни – головно на півночі країни, на її кордоні з Таджикистаном.

Кількість і межі районів в Афганістані постійно змінюються; за оцінками, загалом нині в країні близько 420 районів і міст із правами району.

Речник руху «Талібан» Забігулла Муджагед надіслав Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода, перелік районів, що їх, за словами руху, він захопив. Більшість їх – у вілаятах (провінціях) Тахар, Бадахшан, Балх, Джаузджан, Фар’яб, Баглан і Пактія. Перші шість із них на півночі Афганістану, перші чотири безпосередньо межують із Таджикистаном.

Але в Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заперечили ці повідомлення. За твердженням міністерства, «в деяких районах місцева влада дійсно тимчасово перебралася в інші місця, але це не означає, що влада там перейшла до талібів». За словами речника міністерства, в деяких із районів таліби дійсно просунулися вперед, але це просування в них тимчасове й урядові сили, мовляв, ближчим часом витіснять їх.

Міністерство оборони Афганістану, зі свого боку, твердить про тяжкі втрати в лавах «Талібану». За його заявою, за останню добу ліквідовано 143 бойовики цього руху і ще 121 поранений.

Тим часом увечері попереднього дня, 3 липня, Державний комітет національної безпеки Таджикистану, який у цій країні відповідає за охорону кордону, повідомив, що ще понад 300 військовослужбовців урядових військ Афганістану були змушені перейти кордон до цієї країни, рятуючись від наступу талібів, у Шамсіддін-Шогінському районі (колишньому Шуро-ободському).

Це вже третє повідомлення за останній місяць про такі випадки. Раніше 134 афганські військовослужбовці перейшли до Таджикистану в Панджському районі і ще 17 у Шахрітузькому районі (всі три згадані райони – в Хатлонській області).

Таджицько-афганський кордон завдовжки 1400 кілометрів. Таджицькі прикордонники кажуть, що перебувають у стані підвищеної готовності.

Мирні переговори між афганськими урядовцями і чільниками талібів, що були розпочаті в Катарі в вересні 2020 року, фактично зірвалися після того, як нинішній президент США Джо Байден оголосив, що виведення військ США буде завершене до 11 вересня, а не до 1 травня, як про це домовилася було з талібами попередня адміністрація США.

Нині це виведення триває; кілька країн, що мали війська в Афганістані в коаліції під проводом США, вже повністю вивели їх.

Під кінець червня американське видання The Wall Street Journal писало, що, за переглянутими останнім часом оцінками спецслужб США, вони дійшли висновку, що міжнародно визнаний уряд у Кабулі може впасти вже через шість місяців після завершення виведення іноземних військ.

Попередні прогнози вказували, що уряд Афганістану протримався б близько двох років.