Афганістан: «Талібан» увійшов у столицю провінції Бадгіс, у місті тривають бої

Екстремістське угруповання «Талібан» вперше з початку наступу напало на столицю провінції. 7 липня запеклі бої почалися в західному місті Кала-і-Нау, яке є центром провінції Бадгіс. Бойовики захоплюють урядові будівлі, поліцейські відділки та офіси державної служби розвідки.

Як повідомив місцевій службі Радіо Свобода губернатор Бадгісу Хессамуддін Шамс, протягом останніх двох днів «Талібан» захопив всі райони провінції.

«Ворог увійшов у місто, всі райони (провінції – ред.) захоплені. Бої почалися всередині міста», – сказав Шамс журналістам у текстовому повідомленні.

За даними місцевої влади, на бік «Талібану» перейшли голова служби безпеки місцевої поліції разом із понад сотнею співробітників. За твердженням самого угруповання, до нього приєдналося більше ніж 200 силовиків.

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Посадовці повідомляють, що близько 30 урядових військових загинули в боях.

Напад на Кала-і-Нау відбувся на тлі заяв афганської влади про намір відбити всі райони, захоплені талібами. Його озвучив, зокрема, радник Афганістану Хамдулла Мохіб, виступаючи перед журналістами в Кабулі.

«Іноді ситуація складається на нашу користь, іноді ні. Але ми продовжуватимемо захищати народ Афганістану», – заявив він.

Мохіб зазначив, що понад 1 тисячі урядових військових, які перетнули кордон із Таджикистаном раніше цього тижня, повертаються до лав сил безпеки.

Сотні афганських військових та бійців проурядового ополчення 6 липня були відправлені для протидії бойовикам на півночі країни.

Тим часом Центральне командування США повідомило, що виведення американських військ із Афганістану завершене на понад 90%.

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Речник Пентагону Джон Кірбі заявив 6 липня, що війська США готові завершити вихід із центральноазійської країни.

Водночас Кірбі заявив, що Вашингтон і його союзники по коаліції НАТО продовжуватимуть підтримувати урядові війська Афганістану в боротьбі проти «Талібану», навіть якщо не будуть присутні на місці.

«Ми витратили багато часу та зусиль, аби підвищити компетентність і спроможність афганських національних безпекових сил, і тепер їхня черга захищати свій народ», – заявив Кірбі.

Мирні переговори між афганськими урядовцями і чільниками талібів, що були розпочаті в Катарі в вересні 2020 року, фактично зірвалися після того, як нинішній президент США Джо Байден оголосив, що виведення військ США буде завершене до 11 вересня, а не до 1 травня, як про це домовилася було з талібами попередня адміністрація США.