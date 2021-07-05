За ніч кордон з Таджикистаном перетнули сотні афганських військових

Наступ талібів на півночі Афганістану призвів до втечі у Таджикистан за минулі суботу та неділю сотень бійців урядових сил і захоплення радикальним ісламістським рухом нових територій.

За інформацією таджицьких прикордонників, у ніч на 5 липня кордон перетнули 1037 афганських солдатів, ще 94 перетнули кордон за день до того. Одночасно у Душанбе повідомили, що з 20-х чисел червня у Таджикистані знайшли прихисток 1600 афганських військовослужбовців. Їм дозволили залишитися, грунтуючись на принципі гуманності і добросусідства, підкреслили в державному комітеті національної безпеки.

Більшість захоплених талібами за недавній час територій розташовані у провінції Бадахшан. Там за три дні під їхній контроль перейшли 16 з 27 районів. Відзначається, що місцеві сили безпеки часто відступали практично без опору, стикаючись з чисельною перевагою талібів і поганим забезпеченням. Також йдеться про низький моральний дух серед військових.

За даними Афганської служби Радіо Свобода, таліби оточили столицю Бадахшану – місто Файзабад. Там під загрозою опинилося функціонування регіонального аеропорту. Місцеві чиновники запевняють, що талібам не вдасться проникнуть в місто. А міністерство внутрішніх справ Афганістану 3 липня назвало успіхи талібів тимчасовими, хоча залишається незрозумілим, як уряд збирається повернути захоплені ісламістами населені пункти.

Таліби почали швидкий наступ і зараз контролюють уже приблизно третину з 421-го району Афганістану відтоді, як у квітні президент США Джо Байден оголосив про виведення з країни всіх американських військових до першої половини вересня. Все частіше звучать побоювання, що підтримуваний Заходом уряд в Кабулі може зазнати краху. 2 липня весь склад міжнародного військового контингенту залишив аеродром у Баграмі. Об’єкт вважався найбільшою військовою базою США на афганській території.