Пакистан закриває прикордонний перехід з Афганістаном

Пакистан закрив ключовий прикордонний перехід з Афганістаном, не вказавши часових рамок для відновлення його роботи.

Міністр внутрішніх справ Шейх Рашид Ахмад повідомив, що пункт Торкхам буде закритий із 6 липня до наступного рішення Національного командно-оперативного центру (NCOC) – органу, відповідального за реагування на пандемію COVID-19 в Пакистані.

Раніше цей центр повідомляв про зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 за попередні сім днів і оприлюднив попередження, що в липні Пакистан може вразити нова хвиля пандемії. У цілому Пакистан повідомляє про 964 490 підтверджених випадків і 22 452 смерті від коронавірусної інфекції.

Рішення про закриття пункту пропуску надійшло на тлі погіршення ситуації з безпекою в Афганістані в час, коли міжнародні війська залишають країну, а таліби швидко встановлюють контроль над значною частиною території.

Пакистан та Афганістан також звинувачують один одного в організації терористичних угруповань, які здійснюють напади в сусідній країні.

У березні 2017 року Пакистан почав огороджувати свій 2600-кілометровий кордон з Афганістаном, щоб обмежити пересування груп бойовиків та покласти край звинуваченням у транскордонному вторгненні. Початкові плани передбачали завершення робіт цього місяця.