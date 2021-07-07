Нова війна на пострадянських кордонах. Росія втрутиться?

В Афганістані «Талібан» захоплюють нові території. В районах на півночі країни урядові сили часто відступають практично без опору, стикаючись з чисельною перевагою талібів і поганим забезпеченням. Афганські солдати тікають до сусіднього Таджикистану. Таліби почали швидкий наступ і зараз контролюють уже приблизно третину з 421-го району Афганістану відтоді, як у квітні президент США Джо Байден оголосив про виведення з країни всіх американських військових до першої половини вересня. Все частіше звучать побоювання, що підтримуваний Заходом уряд в Кабулі може зазнати краху. 2 липня весь склад міжнародного військового контингенту залишив аеродром у Баграмі. Об’єкт вважався найбільшою військовою базою США на афганській території. Війна в Афганістані може стати новим викликом для Кремля, вважає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. «Чи не з’явиться спокуса у Москви знову втрутитися у ситуацію в Афганістані», - запитує він у своєму відеоблозі «Точка зору». Думка автора відеоблогу не обов'язково відображає позицію Радіо Свобода.