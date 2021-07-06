Німеччина надала 2400 віз афганцям, які працювали з німецькими військами в Афганістані

Німеччина видала 2 400 віз афганцям, які допомагали німецьким військовим в Афганістані і можуть потребувати захисту від екстремістського угруповання «Талібан», яке захоплює регіони країни. Про це заявив речник німецького міністерства оборони Девід Гембольд 5 липня.

За даними Міноборони Німеччини, до виведення німецьких військ із Афганістану віз видали 446 співробітникам з числа місцевих жителів та їхнім родичам – загалом 2 250 людей. «Відносно маленька кількість» заявок, за його словами, залишилася відкритою.

Гембольд додав, що не всі з тих, хто отримав документи, готові залишити центральноазійську країну негайно.

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«Було чимало місцевих співробітників, які казали, що хочуть лишитися в Афганістані, але хотіли б мати можливість виїхати, якщо безпекова ситуація погіршиться», – повідомив речник Міноборони журналістам.

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила в квітні, що Німеччина має «глибоке зобов’язання» не залишати без допомоги мешканців Афганістану, які допомагали німецьким солдатам, наражаючи себе на ризик.

Останні німецькі солдати залишили Афганістан 29 червня в рамках виведення з країни іноземного контингенту, який перебував там близько 20 років. Німеччина була другою за обсягом військової присутності в країні після Сполучених Штатів.

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Як повідомляють американські медіа, Вашингтон звернувся до Казахстану, Таджикистану та Узбекистану з проханням надати тимчасовий притулок близько 9 тисячам афганців, які працювали з міжнародним контингентом у своїй країні і чекають на дозвіл на переїзд до США та країн Європи з міркувань безпеки.

Мирні переговори між афганськими урядовцями і чільниками талібів, що були розпочаті в Катарі в вересні 2020 року, фактично зірвалися після того, як нинішній президент США Джо Байден оголосив, що виведення військ США буде завершене до 11 вересня, а не до 1 травня, як про це домовилася було з талібами попередня адміністрація США.

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