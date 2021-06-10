У Пакистані заарештували клірика, який закликав до вбивства правозахисниці Малали Юсафзай

У Пакистані заарештували муфтія Сардара Алі Хаккані, який поширив відео із закликом до вбивства правозахисниці Малали Юсафзай – про це повідомив очільник поліції району Лаккі Марват Васім Саджад 10 червня.

За його словами, Хаккані заарештували напередодні. Це сталося після того, як у соцмережах поширилося відео, на якому клірик погрожував Юсафзай. На відео озброєний муфтій закликає до вбивства правозахисниці шляхом самопідриву після її повернення до Пакистану.

Раніше цього місяця 23-річна Юсафзай в інтерв’ю британскому Vogue висловила думку, що шлюб можна замінити партнерством. Ця заява збурила пакистанський сегмент соцмереж та викликала гнів радикальних угруповань. Згідно з ісламським правом, пари не можуть жити разом поза шлюбом.

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Юсафзай живе у Великій Британії з 2012 року. Вона переїхала туди після замаху, в ході якого бойовики екстремістського угруповання «Талібан» серйозно її поранили. Дівчині на той момент було 15 років, і вона активно обстоювала права пакистанських дівчат на освіту.

У 2014 році Малалу Юсафзай нагородили Нобелівською премією миру за її внесок у захист дітей від рабства, екстремізму та примусової праці. Вона здійснила короткий візит на батьківщину в 2018 році. Попри популярність у Пакистані, Юсафзай критикують радикальні ісламістські угруповання.

Малала випустилася з Оксфорду минулого року. Вона отримала ступінь з філософії, політики та економіки.