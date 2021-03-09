Нобелівська лауреатка Малала випускатиме програми, присвячені жінкам та дітям

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай підписала угоду з Apple TV+ на виробництво драматичних і документальних фільмів, присвячених жінкам і дітям.

9 березня Apple TV заявила, що пакистанська активістка, яка отримала Нобелівську премію миру в підлітковому віці, погодилася на багаторічне партнерство, яке «буде спиратися на її здатність надихати людей по всьому світу».

Передбачається, що Малала також займатиметься випуском анімації і дитячих серіалів.

23-річна Малала сказала, що «вдячна за можливість підтримати жінок, молодих людей, письменників і митців у відображенні світу таким, яким вони його бачать».

«Я сподіваюся, що завдяки мені більше молодих людей і дівчат будуть дивитися ці шоу і отримувати натхнення», – заявила Нобелівська лауреатка агентству Reuters.

Світ вперше дізнався про школярку Малалу, коли вона почала писати щоденник під псевдонімом Gul Mukai про своє життя у рідному місті, утримуваному талібами. Малала Юсафзай рішуче виступала за навчання дітей у Пакистані, головним чином дівчаток. Щоденник дівчинки показали на BBC Urdu.

У жовтні 2012 року бойовики «Талібану» з вогнепальної зброї поранили у голову Малалу Юсафзай за те, що вона виступала за права дівчаток на освіту. Малалу вивезли до Британії на лікування і відтоді вона живе там.

У 2014 році дівчина отримала Нобелівську премію миру. Вона також є посланцем миру Організації Об’єднаних Націй і очолює гуманітарну організацію, орієнтовану на освіту дітей. У серпні 2017 року Малала вступила до престижного Оксфордського університету. Вона казала, що після завершення навчання планує повернутися до Пакистану.

Малала випустилася з Оксфорду минулого року. Вона отримала ступінь з філософії, політики та економіки.