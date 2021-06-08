Пакистан: кількість жертв зіткнення поїздів зросла до 50

У Пакистані кількість жертв зіткнення двох поїздів зросла до щонайменше 50 осіб. Як повідомляє місцева влада, постраждали внаслідок інциденту ще понад 100 людей.

Зазначається, що загалом у двох поїздах перебували понад 1400 людей.

Рятувальна операція продовжується. У поліції попередили, що кількість жертв може ще зрости.

Катастрофа сталася вранці 7 червня. Офіційні особи заявили, що аварія сталася, коли експрес, який прямував з Карачі в Саргодха, зійшов з рейок. Інший експрес, який ішов у зворотному напрямку, врізався в нього.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв провести розслідування інциденту.

У Пакистані за останні роки відбулася низка смертельних залізничних катастроф, часто викликаних сходом з рейок і зіткненнями на автоматичних залізничних переїздах. Окрім того, поїзди часто перебувають у незадовільному стані.