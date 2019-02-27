У Нью-Йорку два поїзди зіткнулися з автомобілем – троє загиблих

У Нью-Йорку 26 лютого два приміських поїзди, що рухалися у протилежних напрямках, зіткнулися з автомобілем.

Троє людей, які знаходилися всередині машини загинули. Також в результаті інциденту госпіталізовано семеро людей, загрози їх життю немає.

У поліції заявили, що один з поїздів рухався на повній швидкості. Після зіткнення з авто поїзд зійшов з рейок та врізався в платформу. У поїзді знаходилися близько 200 людей.

За даними поліції, авто намагалося обійти поїзд на перехресті.