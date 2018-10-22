У Тайвані розслідують аварію поїзда, внаслідок якої загинули 18 людей

Слідчі працюють на місці аварії поїзда в Тайвані, внаслідок якої 21 жовтня загинули 18 людей, 187 були поранені.

Як повідомляє місцева прокуратура, вони мають встановити причину, чому поїзд зійшов із рейок: через нещасний випадок чи людську помилку.

Представник адміністрації залізниці Тайваню заявив, що за півгодини до трагедії машиніст повідомляв про проблеми з гальмівною системою поїзда. Водночас він додав, що це не могло призвести до занадто високої швидкості поїзда, про що повідомляли очевидці.

Трагедія сталася 21 жовтня. За даними влади, наймолодшому загиблому було дев’ять років. Всього в поїзді перебували 366 пасажирів.

Потяг прямував популярним у туристів напрямком з Тайбея в Тайдун, розташований у східній частині Тайваню.