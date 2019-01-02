Шість людей загинули внаслідок аварії поїзда в Данії

Шість людей загинули внаслідок аварії поїзда, що сталася 2 січня на мосту, який з’єднує два острови Данії – Фюн і Зеландія. Ще 16 людей були поранені.

За попередніми даними, у пасажирський поїзд влучив об’єкт, ймовірно, вантаж, із пасажирського поїзда, який проїжджав повз.

У поліції цю інформацію поки що не підтверджують. На місці аварії працюють слідчі, які мають встановити остаточну причину того, що сталося.

Один з очевидців, який перебував у пасажирському поїзді, сказав телеканалові TV2, що спочатку було чути гучний хлопок, після чого поїзд загальмував.

Загалом у пасажирському поїзді перебувала 131 людина.