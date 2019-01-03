Поліція Данії: кількість загиблих внаслідок аварії поїзда зросла до восьми

Поліція Данії повідомляє про зростання кількості загиблих внаслідок залізничної аварії, що сталася 2 січня, із шести до восьми.

Правоохоронці повідомили, що ідентифікували тіла чотирьох загиблих. У поліції кажуть, що сильне пошкодження поїзда ускладнює процес розслідування.

Напередодні повідомляли, що за попередніми даними, у пасажирський поїзд влучив об’єкт, ймовірно, вантаж, із пасажирського поїзда, який проїжджав повз. Катастрофа сталася на мосту, який з’єднує два острови Данії – Фюн і Зеландія. Ще 16 людей були поранені.

Один з очевидців, який перебував у пасажирському поїзді, сказав телеканалові TV2, що спочатку було чути гучний хлопок, після чого поїзд загальмував.

Загалом у пасажирському поїзді перебувала 131 людина.

Цю залізничну аварію називають найбільшою в Данії за 30 років.