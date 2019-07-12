Кількість загиблих через аварію потяга в Пакистані зросла до 23

Число загиблих внаслідок аварії пасажирського потяга, який врізався у вантажний вагон на коліях на сході Пакистану, зросло до 23 – такі оновлені дані надає місцева влада.

Ще щонайменше 84 людини отримали поранення, дехто з них – у критичному стані, повідомив лікар Джавед Ахмед.

Причина інциденту досі невідома, однак міністр залізниці країни Шейх Рашид заявив, що, за попередніми ознаками, йдеться про помилку, пов’язану з людським фактором.

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Як повідомив начальник поліції Умер Саламат, потяг прямував з міста Лахор на сході країни до південно-західної провінції Белуджистан. Аварія сталася на залізничній станції Вальхар поблизу міста Рахім’яр-Хан рано-вранці 11 липня.

Локомотив потяга «Акбар-Експрес», за словами Саламата, був повністю знищений, ще три вагони зішли з колій внаслідок зіткнення.

Прем’єр-міністр Імран Хан наказав відповідним органам влади надати якомога кращу медичну допомогу постраждалим та висловив свій сум у зв’язку з трагедією.

Аварії поїздів у Пакистані не є рідкісними. Чимало залізничних колій збудовані ще британськими колоніальними правителями до 1947 року і відтоді не були модернізовані.