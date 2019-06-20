У Пакистані запустять судову систему з розгляду справ про насильство над жінками

У Пакистані створить судову систему, яка охопить понад тисячу судів із розгляду справ про насильство над жінками, повідомив 19 червня верховний суддя Пакистану Асіф Саїд Хоса.

«У нас буде 1016 судів щодо гендерного насильства по всьому Пакистану, щонайменше, по одному такому в кожному регіоні», – сказав Хоса.

За його словами, у таких спеціальних судах жертвам будуть створені відповідні умови.

«Атмосфера в цих судах буде відрізнятися від інших судів, тому заявники зможуть висловлювати свою думку без жодного страху», – додав Хоса.

Він уточнив, що слухання проводитимуть в тих будівлях судів, що вже існують, але розгляд питань про насильство в сім’ї будуть проводити окремо від інших справ.

У минулорічному звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch йшлося про високі показники насильства щодо жінок у Пакистані, зокрема зґвалтування, вбивства на захист честі, напади із застосуванням кислоти, примусові та дитячі шлюби.

Незалежна комісія Пакистану з прав людини повідомила, що торік було зареєстровано 845 випадків сексуального насильства щодо жінок. Експерти вказували, що майже не володіють даними про насилля над жінками у сільській місцевості, де вони фактично змушені замовчувати такі факти.

За даними опитування фонду Thomson Reuters, за минулий рік Пакистан став шостою найбільш небезпечною для жінок країною після Індії, Афганістану, Сирії, Сомалі і Саудівської Аравії.