Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Червень 2019, Київ 09:34
Новини | Міжнародні

У Пакистані запустять судову систему з розгляду справ про насильство над жінками

За даними фонду Thomson Reuters, за минулий рік Пакистан став шостою найбільш небезпечною для жінок країною світу

Дивитись коментарі

У Пакистані створить судову систему, яка охопить понад тисячу судів із розгляду справ про насильство над жінками, повідомив 19 червня верховний суддя Пакистану Асіф Саїд Хоса.

«У нас буде 1016 судів щодо гендерного насильства по всьому Пакистану, щонайменше, по одному такому в кожному регіоні», – сказав Хоса.

За його словами, у таких спеціальних судах жертвам будуть створені відповідні умови.

«Атмосфера в цих судах буде відрізнятися від інших судів, тому заявники зможуть висловлювати свою думку без жодного страху», – додав Хоса.

Він уточнив, що слухання проводитимуть в тих будівлях судів, що вже існують, але розгляд питань про насильство в сім’ї будуть проводити окремо від інших справ.

У минулорічному звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch йшлося про високі показники насильства щодо жінок у Пакистані, зокрема зґвалтування, вбивства на захист честі, напади із застосуванням кислоти, примусові та дитячі шлюби.

/**/ /**/ /**/ Ілюстративне фото
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Третина українців мала справу з домашнім насильством у дорослому віці –​ опитування

Незалежна комісія Пакистану з прав людини повідомила, що торік було зареєстровано 845 випадків сексуального насильства щодо жінок. Експерти вказували, що майже не володіють даними про насилля над жінками у сільській місцевості, де вони фактично змушені замовчувати такі факти.

За даними опитування фонду Thomson Reuters, за минулий рік Пакистан став шостою найбільш небезпечною для жінок країною після Індії, Афганістану, Сирії, Сомалі і Саудівської Аравії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG