Міністерство соціальної політики України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) запустили в Україні інформаційну кампанію «Говори проти насильства». В рамках кампанії провели онлайн-опитування щодо того, що думають українці про домашнє насильство, а також разом із нейробіологами з’ясували, як психологічне насильство впливає на мозок людини.

Опитування показало, що 65% українців вважають себе обізнаними в темі, але під насильством розуміють переважно фізичні дії.

Кожен другий українець вважає, що «шльопнути» дитину по сідницях – не є насильством у певних ситуаціях, і лише третина сприймають як насильство демонстративне ігнорування дитини.

Водночас, кожна третя жінка і кожен другий чоловік упевнені, що у випадку насильства інколи жертва винна сама.

Новий закон

Заступник міністра соціальної політики України Наталія Федорович розповідає, що двадцять років тому, наприкінці 90-х років минулого століття, в Україні взагалі не йшлося про проблему домашнього насильства.

Натомість тепер про це говорять в тому числі і на законодавчому рівні. У 2018 році Верховна Рада прийняла закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Новий закон передбачає створення притулків для жертв домашнього насильства, де можна отримати всю необхідну допомогу. Крім того, закон зобов'язує державу створити національні «гарячі лінії» для оперативних консультацій.

Документ захищає людей, які проживають в незареєстрованих відносинах, оскільки раніше закон захищав лише офіційно зареєстровані подружжя.

Тепер закон визнає насильством не лише фізичні дії, а й моральний та економічний тиск.

«Агресори» тепер мають проходити «корекційну програму». Але одна із найважливіших змін – із січня 2019 року починається введення кримінальної відповідальності за будь-яку насильницьку дію.

«Є нормативне поле і уряд працює над прийняттям відповідних підзаконних актів. Звертається за допомогою не більше 20% жертв насилля. Ми працюємо над тим, щоб суспільство було готове реагувати», – каже Федорович.

Заступник міністра зазначає, що держава втручається у ситуацію на місцевому рівні: громадяни співпрацюють з органами соціального захисту та поліцією.

«Через те, що закон новий, ми вчимо посадовців працювати з потерпілими. Я сьогодні хвилююся, що ряд звернень не будуть мати відповідної реакції, бо закон новий. Однак, ми готуємо навчальні курси, наприклад, у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Працюємо і з Міністерством освіти, щоб випускники навчальних закладів були готові працювати, відповідно до законодавства», – каже Наталія Федорович.

Взаємодія з державою та системне реагування

Про покращення ситуації та визнання проблеми на державному рівні зазначає і Павло Замостьян, заступник Представника UNFPA в Україні (Фонд Народонаселення ООН).

За його словами, ще кілька років тому взаємодія з вищими органами влади була мінімальною, оскільки проблемою домашнього насильства майже не переймалися. Однак в останні три роки ситуація змінилася.

«Проблема насильства мовчазна і ми все ще ставимось до неї толерантно, оскільки 9% чоловіків в Україні думають, що це нормально – побити жінку. Ми хочемо це число скороти принаймні вдвічі. Тому про це треба говорити не лише в колі фахівців, а в суспільстві. Ця проблема має також економічне вираження. Домашнє насилля коштує більше 200 мільйонів доларів для України. Це ті кошти, які витрачають жертви і держава на реагування», – зазначає Замостян.

На думку представника UNFPA в Україні, серйозно і масово про насилля почали говорити після початку кампанії «Я не боюсь сказати».

Водночас, за словами Замостьяна, в Україні все ще є проблема із системою реагування на насильство.

«В Україні працюють 50 мобільних бригад, які надають психологічну і соціальну допомогу у випадках насильства. Частина з них працюють у Донецькій і Луганській областях. Більшість людей, які звертаються, роблять це вперше, хоча страждають від насильства давно», – розповідає Замостян.

Фонд народонаселення також допомагає створювати притулки для жертв і налагоджуємо міжсекторальну співпрацю: силові і соціальні структури, заклади освіти та громадський сектор».

Джама Гулейд, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україн, зазначає, що проблема домашнього насильства є фактично в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні.

За його словами, в деяких країнах, це проявляється гостріше, оскільки жінки мають дуже мало прав і часто насильство до них вважають нормальним ставленням.

Гулейд також наголошує, що уряди країн відіграють важливу роль у вирішенні питань насильства.

Реакція мозку на психологічне насильство

В рамках інформаційної кампанії «Говори проти насильства» в Україні провели нейробіологічне дослідження, аби виявити вплив психологічного насильства на самопочуття людини.

Людям показували відео, де професійні актори говорили відверто образливі речі. При цьому досліджували реакції мозку на образи.

Дослідження показало, що фрази із проявами знецінення, погроз, приниження найчастіше викликають в людини страх, гнів або відразу.

Доктор Ніколаос Дмітріадіс, який застосовує неврологічні та поведінкові науки у маркетингу та комунікаціях, каже, що така реакція – цілком здорова.

«Ми хотіли з’ясувати, що відбувається з людиною під час психологічного насильства і виявили, що мозок розпізнає психологічне насилля», – каже Дмітріадіс.

У рамках кампанії почав працювати вебсайт www.bezpekavdoma.com, який пояснює, як виявляти насильство, зокрема психологічне.

На сайті також можна знайти поради психолога щодо реагування та протидії насильству.