МВС заявляє про розробку механізму обліку випадків домашнього насилля

Міністерство внутрішніх справ заявляє про розробку механізму обліку випадків домашнього насилля. Про повідомила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

«Домашнє насилля є досить латентним явищем. При цьому, ця проблема гостро стоїть не лише в Україні, а й в усьому світі. За статистикою ООН кожна третя жінка у світі страждає від фізичного або сексуального насилля. Люди не звикли говорити про це відкрито. Через це ми не знаємо реальних цифр, не можемо вести статистику точно. Сьогодні ми працюємо над розробкою ефективного механізму, який дозволив би вести облік таких випадків», – сказала Ковальчук, яку цитує прес-служба МВС.

За її словами, наразі розробляються проекти нормативно-правових актів, збираються зауваження та пропозиції, працюють робочі групи, до яких залучені національні і міжнародні експерти.

У грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект про запобігання домашньому насильству. Законопроект, зокрема, запроваджує термін «домашнє насильство», яке карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, арештом на термін до шести місяців, обмеженням волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на термін до двох років.

Документ також доповнює Кримінальний кодекс України статтею про «примушування до шлюбу» і встановлює покарання за це правопорушення у формі арешту на термін до шести місяців, обмеження волі на термін до трьох років або позбавлення волі на аналогічний термін.

У січні президент України Петро Порошенко підписав закон України «Про запобігання і протидію домашньому насильству». Документ стане чинним через рік з дня його опублікування.

За даними МВС, щороку від рук кривдників гине близько 600 українок, у 2017 році до поліції надійшло понад 110 тисяч заяв від жертв домашнього насильства.