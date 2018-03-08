Годі терпіти: в Україні мітингують за права жінок

Київ – Проти дискримінації жінок та насильства щодо них, сексизму та нерівної оплати за однакову роботу 8 березня мітингували у Києві та низці інших українських міст. Найбільший столичний марш мав назву «Годі терпіти» і зібрав представників різних правозахисних та феміністичних організацій. Не обійшлося без інцидентів. Зокрема, про напад на активістів після завершення ходи у Києві повідомили її організатори. Окрім того, в Ужгороді на мітингувальниць напали і облили червоною фарбою.

Відзначати Міжнародний жіночий день у Києві вирішили різноманітно: у Facebook створили одну за одною три феміністичні ходи: «О, мій марш», «Годі терпіти» та «Свобода від насильства».

Пізніше виявилось, що значна частина учасниць усіх акцій приєднається до найпізнішої – маршу «Годі терпіти», який в результаті зібрав кількасот людей під різними прапорами і гаслами.

​Вони пройшли ходою центром Києва із Михайлівської площі до будівлі КМДА на Хрещатику, вимагаючи ратифікації Стамбульської конвенції проти домашнього насильства та припинення дискримінації вразливих груп жінок. Зокрема, активістки розповіли, із чим доводиться стикатись ромським жінкам в Україні, жінкам з інвалідністю, представницям ЛГБТІ-спільноти та секс-працівницям.

​Цього року марш у Києві відбувся без традиційних барабанів гурту «Ритми спротиву», учасниці якого напередодні оприлюднили заяву про незгоду з цьогорічними організаторами ходи.

Паралельно на Михайлівській площі відбувся мітинг супротивників фемінізму. Пізніше частина цих людей прийшла також під Київську міську адміністрацію – вже без плакатів.​

Після завершення ходи у Києві кілька активісток та активістів повідомили про напади на себе: декого з постраждалих облили зеленкою, проти інших застосували газові балончики.

Організатори маршу заявили про намір звертатися до поліції. Але станом на 16:00 у поліції повідомили Радіо Свобода, що не отримували звернень з цього приводу.

Фарбою в обличчя «привітали» жінок на 8 березня в Ужгороді

Окрім Києва, акції на 8 березня відбулися також і в інших українських містах. За права жінок мітингували, зокрема, у Львові, Ужгороді, Маріуполі та Дніпрі.

В Ужгороді, однак, акцію зірвали радикально налаштовані молодики, що облили учасниць червоною фарбою. До активісток із хімічним опіком очей викликали швидку, шістьох із нападників (4 дівчини і 2 хлопців) затримала поліція, кільком вдалося втекли. Станом на зараз постраждалі пишуть заяви у поліцію.

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Це вже другий поспіль зірваний мітинг за права жінок: минулого року кілька чоловіків, що назвали себе активістами «Карпатської січі», порвали учасницям правозахисної акції плакати і заявили, що насильство над жінками і домашнє насильство – «вигадана тема».

За словами учасниць минулорічної акції, поліція у цей час роздавала квіти жінкам з іншого боку мосту.

8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Серед завдань, які ООН ставить перед собою до 2030 року в контексті прав жінок – рівність хлопчиків та дівчаток в отриманні дошкільної та шкільної освіти, ліквідація дискримінації та насильства щодо жінок, зокрема, таких небезпечних практик, як ранні примусові шлюби та жіноче обрізання.