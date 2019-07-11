Аварія поїзда у Пакистані: щонайменше 11 людей загинули, десятки поранені

Щонайменше 11 людей загинули, десятки зазнали поранень вранці 11 липня в результаті аварії пасажирського поїзда на сході Пакистану, що врізався у вантажний вагон на залізничних коліях.

Поліція заявила, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки щонайменше троє постраждалих перебувають в критичному стані. Інші ж пасажири можуть ще бути заблокованими всередині пошкоджених вагонів.

За повідомленнями, поїзд їхав зі східного міста Лахор в південно-західну провінцію Белуджистан. Поліція повідомила, що паровоз «Акбар-Експрес» і щонайменше 3 вагони зійшли з рейок. Причина аварії наразі невідома.

Аварії поїздів у Пакистані не є рідкісними. Чимало залізничних колій збудовані ще британськими колоніальними правителями до 1947 року і відтоді не були модернізовані.