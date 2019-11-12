Два потяги зіткнулися на сході Бангладеш – за останніми даними, загинули 16 людей, понад 40 потерпіли. Катастрофа сталася біля Брахманбарії, приблизно за 100 кілометрів на схід від столиці Дакки. Удар зім’яв три вагони одного з потягів, більшість пасажирів якого на той час спали. Очевидці кажуть, що на місці аварії бачили мертві тіла «без голів, без ніг, без рук». Поки не зрозуміло, як обидва потяги опинилися на одній колії, влада почала розслідування. Аварії на залізниці для Бангладеш – не рідкість. Головні причини – поганий стан колій і відсутність належного контролю. (Відео Reuters)