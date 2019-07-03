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03 Липень 2019, Київ 19:38
Новини | Міжнародні

Аварія човна у Пакистані – щонайменше 6 загиблих

Річка Інд у Пакистані для жителів окремих гірських районів є єдиним шляхом дістатися у промислові міста

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Щонайменше шестеро людей потонули 3 липня після того, як на річці Інд на північному заході Пакистану перекинувся човен, що перевозив до 40 пасажирів.

За даними поліції, аварія сталася в районі Дербенд.

Повідомляється, що серед загиблих є дитина і двоє жінок. 14 людей вдалося врятувати, пошуки тривають. Що стало причиною аварії наразі невідомо.

На місце аварії вирушили рятувальники з Пешавара та військові.

Через відсутність доріг з твердим покриттям в цьому гірському районі Пакистану люди з кількох районів вимушені пересуватися човнами по річці Інд, щоб дістатися району Харіпур, а вже звідти сушею до Пешавара, Равалпінді і столиці Ісламабада.

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