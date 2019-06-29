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29 Червень 2019, Київ 17:58
Новини | Міжнародні

У Пакистані застрелили лідера однієї з політичних партій

Сартана Хан був керівником муніципального округу і важливою фігурою у партії

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У місті Пешавар, що у Пакистані 29 червня застрелили лідера місцевої «Національної партії Авамі» (Національна партія народу). Сартана Хан їхав у своєму автомобілі, коли на нього напали двоє бойовиків на мотоциклах. Сталося це в престижному районі Гулбахар.

Хан був керівником муніципального округу і важливою фігурою у партії, що виступає проти талібів. «Національна партія Авамі» підтримує військову кампанію проти бойовиків в долині Сват і в районах проживання племен на кордоні з Афганістаном.

Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вбивство політика.

У партії заявили, що з 2007 року були вбиті «сотні» її лідерів та активістів.

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