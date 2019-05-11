У Пакистані бойовики штурмували готель, загинув охоронець

Бойовики 11 травня штурмували дорогий готель Pearl Continental в місті Гвадар на південному заході Пакистану, щонайменше одна людина загинула. За даними влади, загиблим є охоронець готелю.

Згідно з повідомленнями, до нападу були причетні 3-4 бойовики. Пакистанські сили безпеки повідомили, що перекрили район, гостей готелю евакуювали, бойовиків оточили на сходах, що ведуть на верхні поверхи.

Войовнича сепаратистська організація «Визвольна армія Белуджистану» взяла на себе відповідальність за напад.

Портове місто Гвадар в бідній провінції Белуджистан є центром реалізації інвестиційного проекту Китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC). Проект, який поєднує порт, аеропорт, шосе і лікарню, призначений для з’єднання китайської провінції Сіньцзян із Аравійським морем.

Раніше регіон потерпав від нападів сепаратистів, які вважають, що місцеві жителі не отримують вигоди від місцевих ресурсів.