14 пасажирів автобуса вбиті в Пакистані, мотиви нападників невідомі

14 пасажирів автобуса були вбиті після того, як невстановлені нападники влаштували засідку на автошляху на південному заході Пакистану. За повідомленнями влади та засобів інформації, бойовики вигнали пасажирів із автобуса, який їхав з Карачі до Гвадара зранку 18 квітня.

Потерпілі повідомили поліції, що бойовики вибірково вбивали пасажирів після того, як встановлювали їхні особи. Мотиви вбивць невідомі.

Проповідник провінційного уряду Мір Захур Буледі повідомив радіостанції RFERL Радіо Машаал 18 квітня, що інцидент стався на узбережжі Макрана.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку. У цьому районі провінції Белуджистан діють сепаратисти і бойовики-ісламісти.