Уряд Афганістану делегує 250 учасників на діалог із талібами в Катарі

Уряд Афганістану заявив, що надішле на переговори з талібами в Катарі 250 делегатів. Серед учасників зустрічі, запланованої на 19–21 квітня, будуть урядові чиновники, колишні воєначальники, опозиційні політики, племінні та релігійні лідери, жінки, а також представники громадянського суспільства і засобів інформації.

«Список уряду для конференції в Досі… представляє всі верстви афганського суспільства», – сказав речник президента Афганістану Ашрафа Гані Гарун Чакансурі.

Аналітики сприймають нові переговори як потенційний прорив у зусиллях, спрямованих на припинення майже 18-річної війни в Афганістані.