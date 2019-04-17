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17 Квітень 2019, Київ 09:30
Новини | Міжнародні

Уряд Афганістану делегує 250 учасників на діалог із талібами в Катарі

«Список уряду для конференції в Досі… представляє всі верстви афганського суспільства» – речник президента Афганістану Гарун Чакансурі

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Уряд Афганістану заявив, що надішле на переговори з талібами в Катарі 250 делегатів. Серед учасників зустрічі, запланованої на 19–21 квітня, будуть урядові чиновники, колишні воєначальники, опозиційні політики, племінні та релігійні лідери, жінки, а також представники громадянського суспільства і засобів інформації.

«Список уряду для конференції в Досі… представляє всі верстви афганського суспільства», – сказав речник президента Афганістану Ашрафа Гані Гарун Чакансурі.

Один із найвідоміших афганських воєначальників, 71-річний Гульбеддін Хекматіяр
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Талібів підтримує Пакистан – Хекматіяр

Аналітики сприймають нові переговори як потенційний прорив у зусиллях, спрямованих на припинення майже 18-річної війни в Афганістані.

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