Християнка, виправдана у справі про богохульство, залишила Пакистан

Християнка Асія Бібі, виправдана у справі про богохульство в Пакистані, залишила територію країни, повідомляє пакистанська влада.

Влада не повідомила, коли вона виїхала, але адвокат Бібі заявив, що вона вже прибула в Канаду, де мають статус біженця дві її дочки.

Верховний суд Пакистану 29 січня відхилив клопотання про скасування виправдального вироку в справі Асії Бібі, раніше засудженої до страти за звинуваченням у богохульстві.

Бібі раніше заявляла, що залишить Пакистан, як тільки буде ухвалене остаточне рішення в її справі.

Після виправдання у жовтні жінку переховували в секретному місці.

Асія Бібі провела понад вісім років під загрозою страти за звинуваченням в образі пророка Магомета. Верховний суд Пакистану скасував вирок судів нижчих інстанцій 31 жовтня 2018 року, викликавши цим акції ісламістів, які вимагали страти.

Чоловік Асії Бібі, Ашиг Масіх, просив західні країни про притулок, заявляючи, що його родина перебуває у великій небезпеці в Пакистані. Дочки Асії Бібі виїхали до Канади, де отримали притулок.