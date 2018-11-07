Виправдана у справі про богохульство християнка Асія Бібі вийшла з в’язниці в Пакистані – адвокат

Пакистанська християнка Асія Бібі, яку наприкінці жовтня Верховний суд виправдав за звинуваченнями в богохульстві, звільнена з в’язниці, повідомляє її адвокат.

«Мені сказали, що вона в літаку, але ніхто не знає, де вона приземлиться», – сказав адвокат Сайфул Мулук 7 листопада в заяві, надісланій агенції AFP.

Верховний суд Пакистану 31 жовтня скасував вирок суду в місті Лагор, який у 2010 році засудив до смертної кари Асію Бібі, матір чотирьох дітей.

За словами адвоката, 54-річна римо-католичка планує невдовзі виїхати з країни. Франція та Іспанія вже запропонували їй притулок.

Рішення суду привітали правозахисники, зокрема, заступник директора Amnesty International у Південній Азії Омар Вараїч назвав вирок «знаменним вердиктом».

Відразу після виправданні Асії Бібі в Пакистані спалахнули протести ісламістів, які вимагали виконання попереднього судового рішення про страту 54-річної жінки. Протести пішли на спад після того, як уряд Пакистану погодився накласти заборону на виїзд Асії Бібі та дозволив перегляд її справи.

Чоловік Асії Бібі попросив західні країни про надання притулку, заявивши, що його родина перебуває в Пакистані під великою небезпекою.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт - у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!