Виправдана в Пакистані християнка переведена в «безпечне місце»

Християнка Асія Бібі, виправдана в Пакистані минулого тижня за звинуваченням у богохульстві, була звільнена з в'язниці та переведена в «безпечне місце», повідомили її адвокат і президент Європейського парламенту.

«Я дякую пакистанській владі. Я сподіваюся якомога швидше зустрітися з нею та її родиною в Європейському парламенті», – написав у мережі Twitter голова Європарламенту Антоніо Таяні 7 листопада.

Адвокат жінки, Сайфіл Мулук, зазначив, що Асія Бібі перебуває зі своєю родиною, але не знає, де саме. Неназвані співробітники служби безпеки заявили, що Асія була звільнена з в’язниці в місті Мултані в провінції Пенджаб і перевезена до нерозкритого місця в Ісламабаді через побоювання нападу на неї.

Асія Бібі провела вісім років під загрозою страти за звинуваченням в образі пророка Мухаммада. Верховний суд Пакистану скасував вирок судів нижчих інстанцій 31 жовтня, викликавши цим акції ісламістів, які вимагали страти. Чоловік Асії Бібі, Ашиг Масіх, просить західні країни про притулок, заявляючи, що його родина перебуває у великій небезпеці в Пакистані. Юрист жінки на ім’я Малук уже втік до Нідерландів.