Найстарішого в’язня Ґуантанамо, якого утримували 16 років, звільняють – адвокат

В’язня Ґуантанамо, 73-річного пакистанця Сайфуллу Парача звільнять за рішенням ревізійної комісії, заявила його адвокатка Шелбі Салліван-Бенніс. За її словами, таке сповіщення Парача отримав 17 травня.

За словами Салліван-Бенніс, яка представляла Парача перед комісією у листопаді 2020 року, разом із ним планують звільнити ще двох людей. Вона зазначила, що повідомлення про звільнення не містило деталей щодо рішення, лише формулювання про те, що Парача «не становить наявної загрози» Сполученим Штатам».

«Пакистанці хочуть його повернення і, за нашим розумінням, для цього повернення немає перешкод», – зазначила адвокатка.

Вона припустила, що ув’язнений повернеться додому у найближчі кілька місяців.

Парача провів за ґратами 16 років через підозру в тому, що допоміг підготувати напад теракт 9 вересня 2001 року у США.

Пентагон наразі не відповів на запит від Радіо Свобода щодо підтвердження звільнення Парача.

За даними видання New York Times, разом із Парача планують звільнити 54-річного пакистанця Абдула Раббані та 40-річного вихідця з Ємену Усмана Абдул ар-Рахіма Усмана. Жодному з трьох ув’язнених не висували обвинувачення.

Парача – найстаріший ув’язнений Ґуантанамо, він має кілька хвороб, у тому числі діабет та проблеми з серцем. Його затримали в Таїланді у 2003 році, з вересня 2004-го він перебував у в’язниці на Кубі.

До того Парача був підприємцем та тривалий час легально жив у Нью-Йорку. Американська влада підозрювала його в тому, що він допоміг підготовці нападу 9/11 фінансовою транзакцією двом членам екстремістського угруповання «Аль-Каїда» на . Сам Парача визнавав, що забезпечив цим людям 500 тисяч доларів, але стверджував, що не знав про їхню причетність до «Аль-Каїди», та відкидав причетність до тероризму.

Державний департамент мусить вирішувати дипломатичні та безпекові питання з країнами походження ув’язнених, перш ніж ті зможуть прийняти їх після звільнення. Деякі утримувані, щодо яких винесено рішення про звільнення, можуть роками чекати на дозвіл від іншої країни повернутися.

Його син Узаїр Парача був звинувачений у підтримці тероризму федеральним судом Нью-Йорку 2005 року. Звинувачення базувалося в тому числі на свідченнях увя’знених Ґуантанамо, які також давали США підстави утримувати Парача-старшого.

Однак у березні 2020 року суд відкинув ці свідчення, а уряд вирішив не порушувати нову справу. Узаїр Парача був звільнений та повернувся до Пакистану.

Сайфулла Парача – один із 40 ув’язнених, які залишаються в Ґуантанамо. Щодо дев’яти з них винесені рішення про звільнення. З решти в’язнів 12 людям висунули звинувачення у воєнних злочинах. Судові розгляди щодо них поставлені на паузу через пандемію COVID-19.