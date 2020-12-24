Пакистан: провінційний суд наказав звільнити обвинуваченого у вбивстві журналіста США

Високий суд провінції Сінд Пакистану наказав звільнити Ахмеда Омара Саїда Шейха, якого ув’язнили за звинуваченням у вбивстві американського журналіста Деніела Перла. Про це повідомив його адвокат Мехмуд Шейх, передає місцева служба Радіо Свобода.

Таким чином провінційний суд скасував попереднє рішення, згідно з яким Шейх мав залишатися під вартою.

Водночас суд попросив уряд додати імена Омара Шейха та ще трьох фігурантів справи до чорного списку, заборонивши їм залишати країну.

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Раніше цього року Високий суд провінції Сінд раніше замінив покарання Шейха на сім років ув’язнення за викрадення. Офіційний Вашингтон назвав це рішення «образою всіх жертв тероризму», а родина Перла подала апеляцію до Верховного суду Пакистану. Через оскарження Шейх лишався під вартою.

Засідання Верховного суду продовжиться 5 січня.

38-річного голову Південноазійського бюро The Wall Street Journal Деніела Перла, викрали в Карачі, коли він збирав інформацію про ісламістських бойовиків, та відтяли йому голову 2002 року. Приблизно за місяць відео його вбивства потрапило до карачійського консульства США.

Ахмед Омар Саїд Шейх, колишній студент Лондонської школи економіки, був заарештований 2002-го року та засуджений до смерті антитерористичним судом. Ще троє обвинувачуваних отримали пожиттєві терміни ув’язнення.

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У січні 2011 році команда розслідувачів з Джорджтаунського університету Вашингтона «Проєкт Перла» заявила в доповіді, що у вбивстві журналіста звинуватили непричетних. Розслідування вказало на те, що Перла вбив Халід Шейх Мухаммед, також пов’язаний із організацією теракту 11 вересня 2001 року. Він сам зізнавався у тому, що відрізав Перлу голову.

Мухаммед був заарештований у Пакистані 2003 року, наразі його утримують у в’язниці США Ґуантанамо на Кубі.