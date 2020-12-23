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23 грудня 2020, Київ 17:00
Новини | Міжнародні

Пакистан: внаслідок вибуху на заводі у Карачі загинули щонайменше 10 людей

Жертвами вибуху на підприємстві стали щонайменше 10 людей, пошукові роботи тривають

У Пакистані щонайменше 10 людей загинули та близько 30 отримали поранення внаслідок вибуху на заводі з виробництва льоду у портовому місті Карачі 22 грудня. Зазначається, що внаслідок вибуху завод обвалився, також зазнали пошкоджень сусідні будівлі.

За словами чиновників, на місті завалів 23 грудня продовжують пошуки тих, хто міг вижити.

Як повідомили місцеві чиновники Радіо Свобода, попередньо, на заводі вибухнув паровий котел. Втім, вони додали, що наразі розслідування інциденту продовжується.

В Карачі за останній рік сталося декілька подібних інцидентів. Їх причиною вважають погані заходи безпеки.

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