Через вибух у релігійній школі в Пакистані близько десятка людей загинули і понад 100 поранені

Щонайменше дев’ять людей загинули та понад 110 були поранені 27 жовтнячерез вибуху бомби в релігійній школі на північному заході Пакистану. За даними влади і очевидців, вибух пролунав безпосередбно під час уроку Пешаварі, що за 170 кілометрів на захід від Ісламабада.

За попередніми даними, в аудиторію пронесли сумку з приблизно 6 кілограмами вибухівки – людина, яка це зробила, покинула приміщення до вибуху.

Усі загиблі – чоловіки від 20 до 40, серед поранених є вчителі та хлопчики, яким по 7 років.

У релігійній школі, де стався вибух, навчається понад 1000 учнів. Школа поділена на дві вікові категорії, де навчаються учні віком від 18 років, а також діти.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад, який стався через кілька днів після того, як пакистанська розвідка повідомила, що бойовики можуть атакувати громадські місця, в тому числі семінарії та мечеті по всьому Пакистану.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що влада «забезпечить притягнення до відповідальності терористів, відповідальних за цю підлу, варварську атаку». Офіс ООН в Пакистані також заявив, що вражений тим, що сталося.

Пакистанські таліби часто атакують громадські місця, школи, мечеті та військових по всій країні, щонайменше з 2001 року.

Пешавар – столиця провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном. У 2014 році армія Пакистану розпочала масовий наступ, щоб знищити бази бойовиків у цьому районі. Наступ пожвавили після того, як у грудні 2014 року в школі у Пешаварі пакистанські таліби вбили понад 150 людей, більшість з яких – діти.