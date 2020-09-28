Верховний суд Пакистану погодився переглянути справу про вбивство журналіста США

Верховний суд Пакистану прийняв апеляцію від родини вбитого журналіста Деніела Перла, яка оскаржує звільнення від покарання чоловіка, визнаного у його вбивстві в 2002 році. Про це суд заявив 28 вересня.

За повідомленням, Верховний суд наступного тижня почне розгляд апеляції на рішення суду нижчої інстанції, яким той звільнив від покарання Ахмеда Омара Саїда Шейха. Шейху загрожувала смертна кара за обвинуваченням у вбивстві журналіста Wall Street Journal Перла.

Високий суд провінції Сіндх раніше замінив покарання Шейха на сім років ув’язнення за викрадення. Офіційний Вашингтон назвав це рішення «образою всіх жертв тероризму».

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Шейх і ще троє чоловіків, обвинувачених у причетності до викрадення та вбивства Деніела Перла, лишаються під вартою, поки уряд Пакистану домагається поновлення їхніх вироків у Верховному суді.

Ще до слухання у Верховному суді 28 вересня родина Перла заявила, що звільнення Шейха заохотить бойовиків по всьому світу.

«Це буде запрошенням та заохоченням для екстремістських елементів по всій земній кулі вільно вчиняти акти тероризму та гратися з людськими життями. Це буде посланням про безкарність», – сказав батько журналіста Джуда Перл.

38-річного голову Південноазійського бюро The Wall Street Journal Деніела Перла, викрали в Карачі, коли він збирав інформацію про ісламістських бойовиків, та відтяли йому голову 2002 року. Приблизно за місяць відео його вбивства потрапило до карачійського консульства США.

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Ахмед Омар Саїд Шейх, колишній студент Лондонської школи економіки, був заарештований 2002-го року та засуджений до смерті антитерористичним судом. Ще троє обвинувачуваних отримали пожиттєві терміни ув’язнення.

У січні 2011 році команда розслідувачів з Джорджтаунського університету Вашингтона «Проєкт Перла» заявила в доповіді, що у вбивстві журналіста звинуватили непричетних. Розслідування вказало на те, що Перла вбив Халід Шейх Мухаммед, також пов’язаний із організацією теракту 11 вересня 2001 року. Він сам зізнавався у тому, що відрізав Перлу голову.

Мухаммед був заарештований у Пакистані 2003 року, наразі його утримують у в’язниці США Ґуантанамо на Кубі.