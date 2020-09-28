У Пакистані заарештували лідера опозиції перед початком протестів

Антикорупційна служба Пакистану 28 вересня заарештувала лідера опозиції Шахбаза Шаріфа незадовго до початку протестів, які його політична сила запланувала на наступний місяць.

Шаріф є президентом Мусульманської ліги Пакистану «Наваз», яка планує протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Імрана Хана. Його заарештували в місті Лахор у східній частині країни після того, як суд провінції відмовився призначити йому заставу у справі про відмивання коштів.

Шаріф заперечує будь-які порушення і заявляє, що справа проти нього політично вмотивована.

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Шаріф є молодшим братом колишнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа, якого усунув від влади Верховний суд у 2017 році через звинувачення в корупції.

Наваз Шаріф наразі проживає у Великій Британії після того, як раніше цього року його звільнили з в’язниці для лікування.

Минулого тижня Шаріф-старший вперше за рік зробив заяву з Лондона, пообіцявши усунути Хана з посади за допомогою протетів.

Наваз Шаріф звинувачує Імрана Хана в тому, що він переміг на виборах 2018 року тільки за допомогою військових, які мають значний вплив на внутрішню та зовнішню політику Ісламабаду.