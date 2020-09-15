У Пакистані через пів року знову повернулися у навчальні заклади студенти і старшокласники

Мільйони студентів по всьому Пакистану повернулися до занять після шестимісячної перерви через пандемію коронавірусу. Вищі навчальні заклади і старші класи шкіл відкрилися 15 вересня вперше із березня цього року.

Минулого тижня влада країни оголосила про поетапне відновлення занять після різкого зниження щоденних показників зараження коронавірусом.

Міністр освіти Шафкат Мехмуд повідомив, що класи середньої школи відкриються 23 вересня, а початкова школа повернеться за парти 30 вересня.

Вчителі та учні повинні будуть дотримуватися запобіжних заходів, включаючи носіння масок і соціальне дистанціювання.

У Пакистані зареєстровано понад 302 000 випадків коронавірусу і більш ніж 6300 смертей.

Водночас із липня кількість щоденних випадків інфікування сповільнюється. 15 вересня влада повідомила про 404 нові випадки COVID-19 і 6 померлих.