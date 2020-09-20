Пакистан: двоє військових загинули в ході перестрілки біля кордону з Афганістаном

Щонайменше двоє пакистанських військових вбиті в північнозахідному племенному регіоні Пакистану, який межує з Афганістаном 20 вересня. Про це повідомляє пакистанський Міжвідомча служба зв’язків із громадськістю – пресслужба збройних сил країни.

За повідомленням служби, силовики здійснювали «операцію на основі даних розвідки» проти ймовірних бойовиків у племенному районі Північний Вазірістан.

Північний Вазірістан був одним із притулків бойовиків, пов’язаних із «Аль-Каїдою» та мережі «Хаккані», асоційованої з афганським угрупованням «Талібан».

Пакистанські військові відтіснили ісламістських військових з їхніх схованок у горах поруч із афганським кордоном в ході серії операції з 2014 року.

Ісламістські бойовики знову почали перегруповуватися в цьому регіоні зі своїх ймовірних баз в Афганістані. Протягом останніх місяців в країні спостерігався сплеск нападів на силовиків.

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В ході іншої операції на основі розвідувальної інформації четверо підозрюваних бойовиків загинули в бою з силами безпеки в районі Аваран південнозахідної провінції Белуджистан, повідомила Міжвідомча служба 19 вересня.