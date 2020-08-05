Пакистан включив контрольований Індією Кашмір до своєї нової політичної карти

Пакистан оприлюднив нову політичну карту країни і включив до своєї території контрольований Індію Кашмір.

4 серпня прем’єр-міністр Імран Хан у зверненні до нації заявив, що карту затвердив уряд, і тепер вона буде офіційною мапою Пакистану.

Карта позначає регіон як «незаконно окупований Індією».

Хан наголосив, що жителі Кашміру повинні мати право на самовизначення, яке їм пообіцяла світова спільнота. У Пакистані прагнуть, щоб статус Кашміру був закріплений у резолюціях Організації Об'єднаних Націй.

В Індії назвали мапу «вправлянням в політичному абсурді» з «неприйнятними заявами» про індійську територію.

«Ці смішні твердження не мають ні юридичної сили, ні міжнародної достовірності. Насправді ці нові зусилля лише підтверджують реальність одержимості Пакистану територіальною експансією, яку підтримують транскордонним тероризмом», – заявило МЗС Індії.

Рівно рік тому, 5 серпня 2019 року, індійський уряд вирішив скасувати особливий статус підконтрольної Індії частини спірного регіону Кашмір. Рішення супроводжувалося протестами.

Кашмір був фактично розділений між Індією та Пакистаном (а частково й Китаєм) після здобуття цими країнами незалежності від Великої Британії у 1947 році. Дві з трьох воєн між двома ядерними державами-сусідами відбулися через питання контролю над спірною територією.