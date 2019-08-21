Індія: двоє людей вбито під час сутичок між протестувальниками та силовиками в Кашмірі

Співробітники індійських безпекових сил застрелили ймовірно озброєного учасника стрілянини в індійському Кашмірі 21 серпня. Також в ході протистояння в одному з міст провінції Барамуллі вбили поліцейського – про це повідомляє місцева поліція.

Нью-Делі направив до регіону тисячі додаткових силовиків для контролю повстанців. Як повідомили в поліції, 20 серпня вони здійснили рейд старою частиною міста Барамулла.

Водночас Пакистан заявляє, що троє його громадян загинули внаслідок вогню уздовж Лінії контролю, яка розділяє Кашмір на підконтрольний Нью-Делі та Ісламабаду.

Як повідомляє новинна агенція Press Trust of India повідомляє з посиланням на індійську владу, що один солдат армії Індії загинув, ще четверо отримали поранення, коли пакистанські військові відкрили вогонь по позиціях та населених пунктах вздовж Лінії контролю в районі Пунч 19 серпня.

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Щонайменше 2300 людей були затримані в контрольованій Індією частині Кашміру за час фактичної ізоляції цього регіону, претензії на який висловлює й сусідній Пакистан, повідомила агенція AP.

Відключення засобів комунікації, запровадження комендантської години та інші обмеження відбулися на тлі оголошеного 5 серпня рішення Делі про скорочення автономних повноважень переважно мусульманського регіону. Це викликало обурення значної частини людей у контрольованій Індією частині Кашміру, в пакистанській частині регіону, а також протест керівництва Пакистану в столиці країни Ісламабаді.

За даними чиновників, які анонімно спілкуються з журналістами, кашмірці провели близько 300 демонстрацій на знак протесту проти утисків, сталося кілька сутичок із поліцією.

Кашмір був розділений між Індією та Пакистаном від моменту здобуття цими країнами незалежності від Великої Британії у 1947 році. Дві з трьох воєн між двома ядерними державами-сусідами відбулися через питання контролю над спірною територією. Понад 50 тисяч людей загинули в контрольованій Індією частині Кашміру за останні три десятиліття.