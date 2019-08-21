Індія затримала понад 2300 людей у Кашмірі за час ізоляції регіону

Щонайменше 2300 людей були затримані в контрольованій Індією частині Кашміру за час фактичної ізоляції цього регіону, претензії на який висловлює й сусідній Пакистан. Про це повідомляє інформагенція AP 21 серпня, посилаючись на високопоставлених кашмірських поліцейських та статистику затримань.

Серед затриманих переважає молодь, включно як із антиіндійськими протестувальниками, так і з проіндійськими лідерами Кашміру.

Відключення засобів комунікації, запровадження комендантської години та інші обмеження відбулися на тлі оголошеного 5 серпня рішення Делі про скорочення автономних повноважень переважно мусульманського регіону. Це викликало обурення значної частини людей у контрольованій Індією частині Кашміру, в пакистанській частині регіону, а також протест керівництва Пакистану в столиці країни Ісламабаді.

За даними чиновників, які анонімно спілкуються з журналістами, кашмірці провели близько 300 демонстрацій на знак протесту проти утисків, сталося кілька сутичок із поліцією.

Кашмір був розділений між Індією та Пакистаном від моменту здобуття цими країнами незалежності від Великої Британії у 1947 році. Дві з трьох воєн між двома ядерними державами-сусідами відбулися через питання контролю над спірною територією. Понад 50 тисяч людей загинули в контрольованій Індією частині Кашміру за останні три десятиліття.