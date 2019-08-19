Пакистан звинуватив індійських військових у вбивстві двох цивільних у Кашмірі

Уряд Пакистану звинуватив індійську армію в тому, що від її вогню уздовж Лінії контролю в спірному регіоні Кашмір загинули двоє цивільних і ще один зазнав поранень – про це йдеться в заяві пакистанського міністерства закордонних справ 19 серпня.

Згідно з заявою, цивільні загинули внаслідок «неспровокованого порушення режиму припинення вогню» з боку Індії у прикордонному районі. Як зазначають у міністерстві, Ісламабад викликав посла Індії та висловив офіційний протест через численні випадки порушення режиму тиші, які «становлять загрозу для миру в регіоні».

Два з трьох збройних конфліктів, які сталися між Пакистаном та Індією з моменту набуття незалежності від Великої Британії 1947 року, стосувалися контролю над Кашміром.

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5 серпня індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні.

Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Влада Пакистану вважає, що цей крок, який супроводжувався діями сил безпеки і запровадженням комендантських годин, загрожує міжнародному миру та може призвести до етнічних чисток і геноциду в регіоні, де більшість складають мусульмани.

На тлі протестів у Кашмірі індійський уряд заявив 13 серпня, що полегшує режим у Гімалайському регіоні «поетапно».

Наразі Індія заявляє, що поступово відновлює комунікації та сполучення. Однак військові все ще обмежують рух людей вулицями головного міста провінції Срінагару.